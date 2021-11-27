وعانى يوفنتوس في صناعة أي فرصة خلال النصف الأول، واعتمد على الدفاع، الذي لم يمنع دوفان زاباتا من التسجيل في الدقيقة 28.

وأخفق يوفنتوس في تحقيق انتفاضة من أجل التعادل، وكانت أفضل فرصة من ركلة حرة نفذها باولو ديبالا ولمست العارضة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وحافظ أتلانتا على سجله بلا هزيمة في 8 مباريات متتالية في كل المسابقات، ليبقى في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر.

ويتقدم أتلانتا بسبع نقاط على يوفنتوس، الذي يبتعد بفارق 11 نقطة عن القمة.