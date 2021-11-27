وتوّج الترجي بالبطولة الوطنية في أكتوبر، عقب فوزه على النجم الساحلي في الجولة الأخيرة لدوري كرة اليد قبل أن يحصد البطولة العربية في نسختها رقم 36 مطلع الشهر الجاري بفوز صعب على جمعية الحمامات ثم اختتم إنجازاته باقتناص كأس تونس أمام ساقية الزيت في المباراة النهائية بقاعة رادس.

موسم شاق

ويقول السبكي لموقع "سكاي نيوز عربية": "موسم طويل وشاق للغاية، أشكر الجميع على إصرارهم تجاه الفوز بالثلاثية، نجاح مستحق لنادي الترجي بعد مواجهة ظروف عصيبة من بينها تفشي فيروس كورونا والتوقفات العديدة للبطولات، لكن تمكنا من الحفاظ على مستوى اللاعبين حتى الرمق الأخير من كافة المباريات".

كان المدرب المصري قد تولى مسؤولية الجهاز الفني داخل الترجي في شهر أبريل الماضي بتعاقد يمتد لموسم ونصف بعد سنوات من النجاح مع نادي الزمالك لكرة اليد في تجربة لم تتكرر كثيرا بالدوري التونسي،

وانخرط السبكي سريعا في أداء مهمته لوضع الفريق في مشهد الصدارة بمختلف البطولات التي يشارك فيها.

ويضيف مدرب الترجي لموقع "سكاي نيوز عربية": "سارت الأمور في البداية على أفضل حال ثم انقلبت رأسا على عقب بعد التوقف المفاجيء للدوري لانتشار وباء كورونا، لم يكن يتبقى سوى مباريات قليلة، وكان لدي قلق من هبوط مستوى اللاعبين خاصة مع عدم إعلان تواريخ واضحة للعودة، كانت الخيارات محدودة حتى استقر الجميع على استمرار التدريبات".

تدريبات رغم التوقف

ويسترسل السبكي لموقع "سكاي نيوز عربية": "التوقف رفاهية لا نملكها، نحن نادي كبير لابد من المنافسة على كافة الألقاب وإسعاد الجمهور لذلك تحمل أفراد الفريق أعباء التجربة، كانوا على قلب رجل واحد، تمارين بصورة مستمرة واستعدادات دائمة للمباريات وتخطيط لما هو قادم حتى جاءت الانفراجة في شهر سبتمبر".

وعن شدة المنافسة في دوري كرة اليد بتونس يقول السبكي لموقع "سكاي نيوز عربية": "كُل الفرق التونسية متميزة وصلبة ومستوياتهم الفنية عالية، الفوز هو الهدف الأول للجميع ولا يمكن مواجهة أي فريق منهم دون دراسة متأنية لنقاط القوة والضعف وتجهيز اللاعبين للمباريات بصورة جادة، منحنا ذلك الأفضلية والقدرة على الظفر باللقب".

ويرى المدرب الحائز على بطولة إفريقيا للأندية أثناء تدريبه للزمالك أن اعتياد اللاعبين في الترجي على التعامل مع الضغوط الهائلة ساهم في ظهورهم بطريقة لائقة داخل الملاعب رغم كثافة المباريات خلال وقت قصير، وفقا لحديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" مؤكدا أن المجموعة التي يُشرف على تدريبها لم تفقد زمام الأمور بدنيا وذهنيا داخل الملعب سواء كانت المواجهات ضعيفة أو حاسمة.

كأس تونس

ويذكر السبكي لموقع "سكاي نيوز عربية": "عقلية الفوز كانت سبيلنا أيضا في كأس تونس، لعبنا مباريات مهمة، أظهرنا فيها شراستنا أمام الخصوم، نجحنا في تخطي جمعية الحمامات ثم اجتزنا النادي الإفريقي وهو المنافس التقليدي لنا داخل ملعبهم، وعندما حانت المباراة النهائية تمكنا من الفوز بأريحية على ساقية الزيت حامل لقب البطولة في آخر نسختين".

ويشيد السبكي باللاعبين داخل فريقه وسرعة الانسجام بينهم منذ انضمامه إلى الترجي، ويقول عن ذلك لموقع "سكاي نيوز عربية": "لم احتاج إلى وقت كثير للاندماج مع المجموعة، استخدمت خبرتي في التعامل مع كل لاعب بالطريقة المناسبة وهم ساعدوني عن طريق موهبتهم الكبيرة واستجابتهم العالية لطلباتي الفنية وحفاظنا على تماسكنا كفريق داخل غرفة الملابس وفي الملعب".

ويؤكد المدرب المخضرم لموقع "سكاي نيوز عربية" اعتزازه بالتجربة التي يخوضها مع الترجي التونسي موضحا أن الفريق يسير على الطريق الصحيح ويحُقق نتائج جيدة فضلا عن تقديم أداء فني راقي من اللاعبين موضحا أنه يتمنى الاستمرار على النهج ذاته لأطول فترة ممكنة والفوز بالعديد من الألقاب في البطولات القادمة.