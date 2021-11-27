وقالت ممثلة الادعاء في تورينو آنا ماريا لوريتو في بيان صدر بساعة متأخرة الجمعة، إن التحقيقات هدفها البحث عن أدلة على ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.

وأضافت لوريتو: "التحقيقات تطال العديد من صفقات بيع وشراء اللاعبين والخدمات التي قدمها بعض العملاء في هذا السياق"، حسبما نقلت "رويترز".

وكان الادعاء العام في إيطاليا قد قال الشهر الماضي إنه فتح تحقيقا في عدد من صفقات بيع وشراء اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال يوفنتوس في سبتمبر الماضي إن هيئة الرقابة على الأسواق في البلاد تدقق في الإيرادات التي حصل عليها من صفقات تعاقدات اللاعبين.

ويعد يوفنتوس أكثر أندية إيطاليا نجاحا بعد فوزه بلقب الدوري المحلي 36 مرة، وتتداول أسهمه في بورصة ميلانو، علما أن "إكسور القابضة" تملك حصة الأغلبية في تلك الأسهم.