وردا على سؤال حول أداء بيبي بالمقارنة مع مبلغ التعاقد معه، قال أرتيتا: "سنرى خلال المواسم القليلة المقبلة مدى قدرته على تحقيق ما توقعناه منه. لكن هذه إجابة صعبة ليس فقط بالنسبة له بل بالنسبة لأي لاعب".

وأضاف: "الربط بين الأداء والقيمة المادية أمر في غاية الخصوصية لأنه يتعلق بعدة جوانب مختلفة"، حسبما نقلت "رويترز".

وكان بيبي قد انضم إلى أرسنال قادما من ليل الفرنسي في 2019 مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 72 مليون جنيه إسترليني (96.05 مليون دولار)، وتقاسم صدارة قائمة هدافي النادي في الموسم الماضي برصيد 16 هدفا في جميع المنافسات، لكن مستواه تراجع في الموسم الحالي وأحرز هدفا وحيدا في تسع مباريات لعبها في جميع المنافسات.

وتراجعت مشاركة بيبي بسبب تألق إميل سميث وبوكايو سكاكا هذا الموسم، وتحدثت تقارير إعلامية عن قرب انتقاله في يناير، لكن أرتيتا أكد أن ناديه لا يفكر في بيع اللاعب في الوقت الحالي.

وسيلتقي أرسنال صاحب المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، في وقت لاحق من السبت مع ضيفه نيوكاسل يونايتد.