وقال دروغبا إنه يتمنى رؤية صلاح في صفوف تشلسي، واصفا تلك الرغبة بأنها "أنانية".

وأبدى دروغبا إعجابه بالدولي المصري قائلا: "برأيّ سيظل صلاح أفضل اللاعبين سواء استمر مع ليفربول أو ترك الفريق"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضاف: "سيقدم صلاح أداء رائعا بغض النظر عن الفريق الذي سيلعب لصالحه لأنه يفعل ما ينبغي عمله في الملعب".

وتابع: "يجيد صلاح التسجيل في المرمى وصناعة الأهداف، وما ينقصه هو ثقة المدرب به بشكل أكبر".

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في عام 2023، ورغم وجود نية لدى "الردز" لتجديد عقد اللاعب المصري، إلا أن هناك خلافات بين الطرفين بشأن الأجر الأسبوعي.