وبذلك يصبح كاف أول اتحاد قاري يؤيد رسميا المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الإفريقية.

كما أيدت الجمعية العمومية للاتحاد القاري خلال اجتماعها الجمعة في القاهرة، تنظيم الدوري السوبر الإفريقي للأندية، لكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل بشأنه بعد.

ويأتي هذا التصويت برفع الأيدي قبل أقل من شهر من القمة التي ستعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو للفيفا التي ستناقش (من دون تصويت) تنظيم كأس العالم كل عامين وهي فكرة تصطدم بتحفظات قوية خصوصا في أوروبا.