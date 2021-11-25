سجل للأهلي كل من أيمن أشرف (31)، والجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدفين الثاني والرابع (35 و80)، وحسين الشحات الثالث (68)، فيما سجل للخاسر محمد متولي "كناريا" (67).

وهو الفوز السادس تواليا للأهلي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد سموحة الذى مُني بخسارته الأولى هذا الموسم عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وبعد 6 دقائق من صافرة البداية، احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي إثر لمسة يد من محمود عزت، سددها المغربي بدر بانون في العارضة.

وعوض الأهلي بافتتاحه التسجيل من هجمة منسقة وتبادل للكرة خارج منطقة الجزاء، فمرر حسين الشحات الى أيمن أشرف الخالي من الرقابة سددها على يسار الحارس الهاني سليمان (31)، قبل أن يضاعف صاحب الأرض بعد 4 دقائق غلته عقب تمريرة من أكرم توفيق خلف دفاع سموحة، سيطر عليها تاو ورواغ عزت وسدد كرة اصطدمت بالحارس وسكنت الشباك.

نشط سموحة هجوميا، فقلص الفارق بتسديدة من حدود منطقة الجزاء من كناريا على يسار الحارس الشناوي (66).

وأضاف الأهلي الثالث بعد خطأ دفاعي في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى الشحات سددها على يسار الحارس سليمان (68)، قبل أن يختتم تاو رباعية فريقه مستغلا عرضية للبديل محمد هاني تخطت الحارس سليمان (80).

وهو الهدف الخامس لتاو في الدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده في صدارة الهدافين إلى 5 أهداف متساويا مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

وفي مباراة ثانية، استعاد الزمالك حامل اللقب نغمة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ملعب المقاولون العرب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 8 نقاط في المركز السادس.

وافتقد لاعبو الزمالك للفعالية وعابهم البطء الشديد، حتى افتتح مصطفى فتحي التسجيل بعد تمريرة من عمرو السعيد، سددها على يمين الحارس عامر عامر (40).

واقتنص فاركو فوزا مثيرا من مضيفه الاتحاد السكندري 2-1 على ملعب الإسكندرية.

تقدم فاركو عن طريق أحمد عوض (26)، وأدرك الاتحاد التعادل بفضل كريم الديب (45+5)، قبل أن يسجل عمرو جمال هدف الفوز للضيوف (86).

وحقق فاركو فوزه الثالث تواليا، ليتقدم للمركز الرابع مع 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز السابع.