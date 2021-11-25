وسجل تيياغو ألكانتارا ومحمد صلاح هدفين في الشوط الثاني، ليواصل ليفربول تحقيق الانتصارات في دوري الأبطال، علما بأنه ضمن في وقت سابق صدارته للمجموعة والتأهل إلى ثمن النهائي.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشادت جماهير ليفربول بما قدمه صلاح خلال 70 دقيقة أمام بورتو، وجددت طلبها لإدارة "الريدز" بمنح النجم المصري عقدًا جديدًا للإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة داخل "آنفيلد".

وكتب أحدهم بشكل ساخر مُعلقًا على التأخر في تجديد عقد صلاح: "هل ستمنحونه عقدًا جديدًا، عندما يُحطم رقم قياسي في مباراة ميلان؟"، بينما غرد أحدهم: "الملك.. إنه الأفضل في العالم".

وكتب مُشجع آخر: "يوم جديد، يعني تحطيم رقم قياسي جديد، إنها مجرد أشياء لـ محمد صلاح".

ووصف صلاح بالأفضل بعد معادلة رقم جيرارد في دوري أبطال أوروبا وغرد: "صلاح هو أفضل لاعب على هذا الكوكب"، وطالب أحدهم تجديد عقد صلاح وكتب: "أعلنوا عن منحه عقدًا مدى الحياة".

وأبدى آخر إعجابه بتسديدة محمد صلاح للكرة في شباك بورتو وغرد: "يا له من إنهاء!، إنه رجل جيد جدًا".

فيما علّق أحدهم على احتمالية رحيل محمد صلاح عن ليفربول وكتب: "إذا انتهي عقد هذا الرجل دون تجديده وذهب إلى نادٍ آخر سيكون ذلك خسارة كبيرة لـ ليفربول، وجماهير الريدز لن تسامحهم أبدًا".

من جانبه، قال الألماني يورغن كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "كان فوزا جيدًا، كان من الممكن أن نقدم أداءً أفضل وأن نكون أكثر هدوءًا في الشوط الأول لكننا كنا مستعجلين بعض الشيء".

وأضاف: "هذا ليس غريبًا عندما تضع فريقًا لم يخض لاعبوه الكثير من المباريات معا. يعتقد بعض الناس أننا قد نلعب مباراة سهلة لكننا لم نكن هنا من أجل ذلك، تم بيع تذاكر أنفيلد بالكامل، لذا نريد الذهاب من أجل الفوز".