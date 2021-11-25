ويتصدر ريال مدريد المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات متقدما بنقطتين على إنتر ميلان ثاني الترتيب والذي حسمت تلك النتيجة تأهله أيضا إلى دور الستة عشر عقب تغلبه 2-صفر على شاختار دونيتسك.

ويحتل شريف، الذي كان انتصر 2-1 على ريال مدريد في المباراة الأولى في سبتمبر، المركز الثالث بست نقاط وضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي. ويتذيل شاختار المجموعة بنقطة واحدة.

ومنح ديفيد ألابا التقدم لريال مدريد من ركلة حرة غيرت اتجاهها في الدقيقة 30، وعزز توني كروس من تقدم الفريق الضيف في نهاية الشوطا لأول بتسديدة اصطدمت بأسفل العارضة إلى داخل المرمى.

وجعل كريم بنزيمة النتيجة 3-صفر من عند حدود منطقة الجزاء بعدتمريرة من فيرلان مندي في الدقيقة 55.

وأنقذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد تسديدة منخفضة من آداما تراوري، فيما رد القائم ضربة رأس من سيباستيان تيل.

وأبعد جورجيوس أثاناسياديس حارس شريف فرصة من ماركو أسينسيو في اللحظات الأخيرة.

ويختتم ريال مدريد مبارياته عندما يستضيف إنتر في السابع من ديسمبر، فيما يحل شريف ضيفا على شاختار.