وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أصدرت مؤخرا، بيانا رسميا، يفيد بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار الوزير بوقف واستبعاد مجلس مرتضى منصور، بداعي وجود مخالفات مالية وإدارية.

بعد القرار، عاد مرتضى منصور ومجلسه المعاون لرئاسة نادي الزمالك يوم الثلاثاء.

المؤتمر الصحفي الأول

وقال منصور في بداية المؤتمر الصحفي الأول: "لن أتحدث عن الماضي فالحق عاد لصاحبه، سأتحدث عن الحاضر والمستقبل".

وشكر منصور جمهور الزمالك مؤكدا أنهم "جمهور عظيم وشجاع، وفضله في رقبة النادي ورقبتي أنا شخصيا، هم من صنعوا المعجزة وصمدوا من أجل عودة الحق".

وسيتم تقديم دعوة لانتخابات رئاسة نادي الزمالك خلال أسبوع، على أن تتم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام الجديد على أقصى تقدير، مبرزا أن منصور وأعضاء مجلسه يحق لهم الترشح لهذه الانتخابات.

وقال منصور: "من يريد الترشح فليترشح، والجمعية العمومية واعية لاختيار الأصلح.. انتخابات الزمالك ستقام بين 20 و22 يناير المقبل"، مشيرا إلى أن فتح باب الترشح سيبدأ يوم 30 نوفمبر المقبل.

وعن قرار التجميد الذي تعرض له، قال منصور: "لن أكون شوكة أبدا ضد بلدي مصر، كان من الممكن أن أتقدم بشكوى ضد قرار تجميد المجلس لأنه يعد تدخلا في الشأن الرياضي، ولكني محب لمصر دائما".

وأضاف: "بعض وسائل الإعلام قامت بنشر تقارير غير حقيقية، وزعمت أن المجلس سيجدد للنجم أشرف بن شرقي، بينما سيعود فرجاني ساسي. هذا عبث، لم أحصل على الوقت الكافي من أجل حل هذا الأمر".

وأكد منصور أن "ما حدث في الزمالك لم يحدث في أي ناد أخر، أبناء الزمالك للأسف هم من يقومون بهز استقرار الزمالك في بعض الأوقات، لم يحدث في أي نادي في العالم ما حدث للزمالك".