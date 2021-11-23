وقال منصور، في كلمة افتتاحية بالاجتماع، إن القضاء أدى واجبه، مضيفا "غادرنا في نوفمبر 2020، وربنا أعادنا في نوفمبر 2021، هذه حكمة ربنا، كن فيكون".

وأضاف: "أتمنى أن لا يحصل هذا الأمر مرة أخرى في السنوات المقبلة، لأن الزمالك فريق كبير وعريق".

وأوضح: "عاد مجلس الإدارة إلى مكانه الطبيعي بعدما خضنا معركة قانونية كبيرة، وغدا سأعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح ما فات وما سيأتي".

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، مؤخرا، بيانا رسميا، يفيد بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الصادر في 24 أكتوبر الماضي بشأن إلغاء قرار الوزير بوقف واستبعاد مجلس مرتضى منصور، بداعي وجود مخالفات مالية وإدارية.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة المصرية صرح، لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن مرتضى منصور ومجلسه المعاون سيعود لرئاسة نادي الزمالك، يوم الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أنه ستتم الدعوة لانتخابات رئاسة نادي الزمالك خلال أسبوع، على أن تتم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام الجديد على أقصى تقدير، مبرزا أن منصور وأعضاء مجلسه يحق لهم الترشح لهذه الانتخابات.