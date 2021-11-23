ويستعد المنتخب المصري إلى السفر لدولة تنزانيا للمشاركة في البطولة القارية بقائمة تضم 17 لاعبا من ذوي الهمم، جرى اختيارهم من مختلف المحافظات تحت إشراف من وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة البارالمبية، ومن المتوقع أن يواجه الفراعنة كلا من منتخب غانا ونيجيريا في المجموعة الرابعة.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في بيان رسمي صادر عن الوزارة إعجابه بقدرات الفريق وإصرارهم الكبير على تحقيق أحلامهم منوها إلى اهتمام الدولة بنشر رياضة الساق الواحدة بصورة أكبر، ودمج هذه الفئة ورعاية المنتخبات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية على كافة المستويات الصحية والتعليمية والمادية.

ويقول قائد منتخب مصر ذات الساق الواحدة لسكاي نيوز عربية: "تلك هي المشاركة الأولى لفريقنا في البطولة الأفريقية، نسعى منذ سنوات طويلة لخوض تلك التجربة الهامة، واجهنا تحديات عديدة لكننا لم نستسلم أبدا، ولدينا شغف كبير تجاه الصعود إلى المباراة النهائية وإحراز اللقب".

ويضيف أول محترف مصري من ذوي الهمم لموقع سكاي نيوز عربية: "علينا الاعتراف بأننا سنواجه منتخبات قوية للغاية، لكننا سنلعب باسم مصر، ولابد من إظهار المواهب التي نمتلكها. سنقاتل داخل المستطيل الأخضر لأننا نرغب في إعلاء شأن منتخب ذات الساق الواحدة في القارة السمراء وقمنا بدراسة فريقي نيجيريا وغانا جيدا".

ويوضح عبد العظيم لموقع سكاي نيوز عربية الاستعدادات القوية التي خضع لها الفريق خلال الشهور الماضية داخل المركز الأولمبي بالمعادي، منوها إلى أن عشرات اللاعبين خضعوا إلى اختبارات عديدة لتخفيف أعدادهم على مراحل، لاختيار القائمة النهائية للفريق التي ضمت عناصر مميزة تحت قيادة الكابتن أسامة حسن المدير الفني للمنتخب.

ويتحدث خالد عبد الحفيظ، المدير الإداري لمنتخب مصر لموقع سكاي نيوز عربية عن الإجراءات التي تمت من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية قائلا: "كنا في حاجة ماسة لتدخل وزارة الشباب والرياضة من أجل الاعتراف باللعبة وإرسال طلب مشاركة في البطولة القارية، وجدنا استجابة سريعة وتم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة البارالمبية لتذليل كافة العقبات أمامنا".

ويذكر عبد الحفيظ لموقع سكاي نيوز عربية: "حصلنا على موافقة من الاتحاد الإفريقي والدولي لكرة القدم ذات الساق الواحدة للتواجد في المحفل الرياضي الهام وعلى الفور انخرطنا في العديد من المعسكرات المغلقة لتهيئة اللاعبين لأجواء البطولة، كان لابد من إعداد بدني وفني على أعلى مستوى وعمل قياسات لكل لاعب، وبات لدينا الآن فريق نثق في قدراته ومنافسته على اللقب".

وبحسب بيان رسمي قدمت حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية، الشكر للمنتخب المصري للساق الواحدة معربة عن أمنياتها بالتوفيق للفريق في مهمته ببطولة الأمم الإفريقية في ظل الروح العالية والمثابرة والطاقة الإيجابية التي بدت واضحة خلال تدريباتهم مطالبة إياهم بمواصلة المشوار والعودة بالكأس ورفع اسم مصر عاليا في مدينة دار السلام التنزانية التي تستضيف البطولة.

ورغم وعورة المنافسة في المجموعة الرابعة بالبطولة الإفريقية لكن سيف سلامة، حارس مرمى منتخب مصر يعتقد أن الفريق قادر على تخطي كافة العقبات مؤكدا أن جميع اللاعبين واجهوا تحديات عديدة في مسيرتهم أكثر صعوبة من مواجهة منتخبي نيجيريا وغانا من بينها محاولة التعريف باللعبة داخل بلادهم وقدومهم من محافظاتهم المختلفة أسبوعيا إلى القاهرة للبحث عن فرصة جيدة للعب.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن في يونيو الماضي عن تأسيس أول فريق لمبتوري الأطراف في مصر، تماشيا مع رؤية القيادة السياسية التي تُعطي المثل في التعامل مع ذوي الهمم ودمجهم مع المجتمع وتزامنا مع توسع اللعبة في دول العالم عن طريق الفرق المختلفة والبطولات القارية والدولية العديدة.

ويسترسل سلامة لموقع سكاي نيوز عربية: "جميع اللاعبين سعداء بتلك الخطوات التي تمت على أرض الواقع، الأن صرنا نلعب في نادي كبير بالدوري المصري ونشارك مع المنتخب القومي، الكرة الآن في ملعبنا، سنفعل المستحيل لتحقيق طموحنا بالظفر بالكأس، ومن خرجوا من القائمة هذه المرة سيكون لهم أدوارا كبيرة في المستقبل".

ويختتم حارس منتخب مصر حديثه لموقع سكاي نيوز عربية: "نتمنى كتابة أسمائنا في التاريخ كأول منتخب مصري للساق الواحدة يفوز ببطولة إفريقيا، والمساهمة في تأسيس مزيد من الفرق في الدوري المصري لنشر اللعبة في ربوع الجمهورية وذلك كرسالة إلى ذوي الهمم بأن الإعاقة ليست عقبة أمام أصحاب المواهب"