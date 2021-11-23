وبينما كان رولينز يهم بالخروج بعد نزال مصارعة، تفاجأ بهجوم عنيف لأحد المشجعين عليه، أسقطه أرضا، وسط دهشة الجمهور الكبير في مركز باركليز في نيويورك.

وكان رولينز قد أنهى للتو نزاله مع فين بالور، وكان يسير وراء الكواليس عندما داهمه أحد المشجعين بالركض نحوه بقوة.

وبعد سقوط رولينز على الأرض، تدخل العديد من أفراد قوات الأمن، بالإضافة لحكام النزال، للسيطرة على المشجع الذي بقي أرضا.

وبعد لحظات من الصدمة، وقف رولينز على قدميه، وبدأ بالصراخ على المشجع، متحديا إياه، ومهددا له بعدم مهاجمته مرة أخرى، وسط هتافات جماهيرية مطالبة رولينز بضرب المشجع.

وأكدت منظمة المصارعة الحرة الاستعراضية الأميركية "WWE" في بيان: "المشجع البالغ من العمر 24 عاما محتجز الآن لدى شرطة نيويورك، وستتم محاكمته وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه".

ويعتبر دخول المشجعين لضرب المصارعين خلال النزالات أمرا غير شائعا، خاصة وأن المصارعين يتميزون ببنية جسمانية قوية وطول فارع.