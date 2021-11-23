وأكد منصور في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا صباح الأربعاء، للحديث عن تفاصيل قرار الوزير بعودة مجلسه مرة أخرى لقيادة النادي، بعد انتهاء مهمة اللجنة التي كلفت بهذا العمل.

وأوضح منصور أنه سيتطرق خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن كافة التفاصيل فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة داخل نادي الزمالك، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات، وأيضا موعد إجرائها.

وتابع أنه سيعقد أول اجتماع، الثلاثاء، مع مجلس إدارة النادي، لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وأبرزها انتخابات النادي.

وبشأن مصير باتريس كارتيرون، أكد منصور أنه يثق في المدير الفني الفرنسي خلال المرحلة المقبلة لأنه مجلسه هو من تعاقد معه، مشيرا إلى أنه لم يكن السبب في رحيله من قبل عن النادي.

ومن جهة أخرى، رفض التعليق على تعادل فريق كرة القدم أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا مؤخرا، يفيد بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الصادر في 24 أكتوبر الماضي بشأن إلغاء قرار الوزير بوقف واستبعاد مجلس مرتضى منصور، بداعي وجود مخالفات مالية وإدارية.