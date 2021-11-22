وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه: "ستنشر الوزارة بيانا، خلال الساعات المقبلة، تشرح فيه تفاصيل عودة مرتضى منصور للقلعة البيضاء، وكيف ستُدار انتخابات رئاسة النادي المقبلة".

كما أوضح أن وزارة الشباب والرياضة "شكلت لجنة لمتابعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية لعملية التسليم والتسلم"، وأنها قامت بـ"جرد خزينة النادي من أجل تسليمها لمجلس منصور".

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الدعوة لانتخابات رئاسة نادي الزمالك خلال أسبوع، على أن تتم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام الجديد على أقصى تقدير، وأن منصور وأعضاء مجلسه يحق لهم الترشح لهذه الانتخابات.

وفي ختام حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد المصدر أن وزارة الشباب والرياضة "تحترم تماما أحكام القضاء، وتسعى للحفاظ على استقرار نادي الزمالك، الذي يعد إحدى القلاع الرياضية المهمة في مصر".