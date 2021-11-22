وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تقليص استراحات دخول المرحاض إلى مرة واحدة فقط خلال المباراة، ولن تستغرق أكثر من 3 دقائق تبدأ من دخول اللاعب إلى الحمام، وفق ما ذكرت "رويترز".

ورغم أن استراحة دخول المرحاض ستقتصر على 3 دقائق فقط، فإنه سيتم السماح للاعبين أيضا بدقيقتين لتغيير ملابسهم.

وسيسمح للاعبين بالذهاب إلى المرحاض مرة واحدة فقط لكل مباراة، وستكون في نهاية المجموعة.

وإذا قضى اللاعب وقتا طويلا في المرحاض فإنه سيتعرض لعقوبات.

استهجان وانتقادات

جاء قرار اتحاد‭ ‬اللاعبين المحترفين للتنس استجابة لاحتجاجات وشكاوى من مشجعي هذه الرياضة، بعد ممارسات قام بها لاعبون، اعتبرت استغلالا للقوانين المرتبطة باللعبة.

ففي مباراة اليوناني ستيفانوس تيتيباس أمام البريطاني آندي موراي، ببطولة أميركا المفتوحة، تعرض الأول لاتهامات من الثاني بالغش لحصوله على استراحة طويلة لدخول المرحاض في وقت حاسم من مباراتهما في الدور الأول.

وأكد تيتيباس وقتها أنه لم يرتكب أي مخالفة بسبب عدم وجود أي قيود على مدة استراحات دخول المرحاض.

واستشاط موراي غضبا عندما استغرق تيتيباس ما يقرب من ثماني دقائق لدخول المرحاض خلال مواجهتهما التي استمرت خمس مجموعات في الدور الأول لبطولة أميركا المفتوحة، وقال إن اللاعب اليوناني عطل سير المباراة وأثر على نتيجتها.

وكرر تيتيباس الأمر ذاته وذهب إلى المرحاض لمدة سبع دقائق بعد يومين بعد أن فاز منافسه أدريان مانارينو بالشوط الفاصل في المجموعة الثانية من مباراتهما في الدور الثاني.

وفاز تيتيباس بتلك المواجهة التي استمرت أربع مجموعات، لكنه خسر تعاطف المشجعين وأطلقوا ضده صيحات استهجان.