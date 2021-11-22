وفي مقابلة مع موقع مانشستر يونايتد، قال سولشار: "حظيت بشرف تدريب النادي، وكنت آمل أن أتركه بوضع أفضل مما كان عليه لدى استلامي منصبي".

وأضاف: "جماهير النادي رائعين، ولدي أصدقاء رائعين في اليونايتد. أتمنى أن نلتقي مرة ثانية في ظروف أفضل"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأقال "الشياطين الحمر" سولشار بسبب سوء النتائج، بعد يوم واحد من هزيمة الفريق 4-1 أمام واتفورد الوافد الجديد، ما تسبب في تراجعه للمركز السابع بين فرق "البريميرليغ".

وكان سولشار قد مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو الماضي، لكنه طرد من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري.

وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي غونار سولشار عن منصبه كمدرب للنادي. وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب".

وذكر بيان النادي الإنجليزي أنه: "بينما كانت النتائج في الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال فإنه لا ينبغي أن نغفل العمل الذي قام به سولشار خلال الأعوام الثلاثة الماضية والخاص بإعادة وضع الأسس المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل"، حسبما نقلت "رويترز".

وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشار المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل، بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2013 وهو آخر موسم للمدرب الأسبق أليكس فيرغسون الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري 13 مرة.