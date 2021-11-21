وحسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد وافق جويل غليزر، مالك نادي مانشستر يونايتد، على قرار إقالة سولشار.

ووفق الصحيفة فإن الاجتماع الذي استمر ساعات، تمت الدعوة إليه عقب الخسارة القاسية لـ"الشياطين الحمر" أمام واتفورد 4-1.

وذكرت "ديلي ميل"، أن اليونايتد سيتفاوض مع سولشار على الأمور المالية والشروط الجزائية والتعويضات.

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي وضع تصوراته للمرحلة القادمة التي ستعقب رحيل سولشار.

كذلك أكدت "ديلي ميل" أن هناك توجها في مانشستر يونايتد لاعتماد دارين فليتشر مدربا مؤقتا للفريق بالمرحلة الانتقالية، وذلك لحين اختيار مدرب جديد.