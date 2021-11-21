وقال فينغر، إن فريقه السابق، أرسنال، كان قريبا جدا من ضمّ كريستيانو رونالدو الذي انتقل من سبورتنغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد، في عام 2003، لو كان "المدفعجية" أسرع.

وفي تصريحات لموقع "سبورت بايبل"، أوضح فينغر ردا على سؤال حول اللاعب الذي يندم على عدم تعاقد الأرسنال معه: "بالتأكيد كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "كان من الممكن أن يضم أرسنال رونالدو لو كنا أسرع من اليونايتد ببضعة أيام، لأننا كنا قد توصلنا لاتفاق مبدئي، إلا أن (الشياطين الحمر) سبقونا"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد رحل عن مانشستر في عام 2009، في صفقة قياسية عالمية آنذاك بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني إلى ريال مدريد الإسباني.