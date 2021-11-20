وتناوب على تسجيل الثلاثية الباريسية كل من كيليان مبابي (2)، ودينيس أبياه بالخطأ في مرماه (82) وميسي (87)، فيما أحرز راندال كولو مواني هدف الضيوف الوحيد (76).

وقبيل النهاية، انطلق ميسي بالكرة لمسافة طويلة وسدد من مشارف منطقة الجزاء بيسارياته المعهودة، فأسكن الكرة الزاوية اليمنى للحارس، ليساهم بهدفه الأول هذا الموسم في الدوري في النقاط الثلاث لفريق العاصمة.

وبهذا الفوز، عزز سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي بـ37 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه لنس الذي يحل ضيفا على بريست الأحد، فيما بقي نانت الذي مني بخسارته السادسة هذا الموسم في المركز الحادي عشر وله 18 نقطة.

وأكمل سان جرمان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64، بعد طرد حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس إثر تدخل عنيف خارج منطقة الجزاء، وكان البرازيلي نيمار ضحية هذا الطرد بخروجه بديلا للحارس الإسباني سيرخيو ريكو.