وحدثت المشادة بين المديرين الفنيين، عندما اعترض أرتيتا على عدم منح لاعب ليفربول ساديو ماني بطاقة صفراء، بعد التحام عنيف مع تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال.

وانفعل كلوب بشدة بعد اعتراض أرتيتا، وانطلق باتجاه المدرب الإسباني إلا أنه اكتفى بالاشتباك معه لفظيا، وهو ما رد عليه مدرب أرسنال بالمثل.

وزادت الواقعة من توتر اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بهدف لليفربول، أحرزه ماني.

وعلى الفور أشهر حكم اللقاء مايكل أوليفر بطاقتين صفراوين، واحدة لكلوب وأخرى لأرتيتا.