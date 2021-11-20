لم تعلم الفتاة العشرينية أنها ستصبح يوما قائدة فريق، وأيضا ستفوز ببطولة الدوري كحارسة مرمى مع فريق آخر في لعبة أخرى، لكنها كانت دائما على يقين بأنها ستصل لحلمها يوما ما.

وتقول نصرة لموقع "سكاي نيوز عربية": "نشأت وسط عائلة رياضية، كبرت وجدت شقيقتيّ حنان ومروة تلعبان كرة اليد، فكان حلمي عندما أكبر أن ألعب مثلهما".

الجمع بين لعبتين

لكن نصرة لم تكتف بممارسة كرة اليد فقط، فانضمت عام 2007 لفريق كرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة أيضا، وقالت: "في البداية اعتبرت كرة القدم شيئا تكميليا لكرة اليد، والتحقت بوادي دجلة لمدة 3 مواسم. بدأت في مركز المهاجم قبل أن أتحول إلى حراسة مرمى".

وأوضحت إلهام عبد النعيم أن "الصدفة لعبت دورها في تغيير مركزي، ففي إحدى الحصص التدريبية أصيبت حارسات المرمى كلهن، فقرر المدير الفني الاعتماد عليّ. وقتها قدمت مستوى مميزا لأني أجيد استخدام يديّ بسبب خبرتي كلاعبة كرة يد، حتى أصبحت حارسة أساسية".

وتقول نصرة إن دعم أسرتها هو ما دفعها للاستمرار في ممارسة الرياضتين في وقت واحد، وتضيف: "والدتي هي الداعم الأكبر لي ولشقيقتيّ، رغم أن الرياضة تشغلني في بعض الأوقات عن دروسي وامتحاناتي، لكن أمي كانت تساعدني على التركيز في كل الاتجاهات".

ولم تكن والدة نصرة هي الوحيدة التي تساندها في مشوارها، بل إنها حصلت أيضا على دعم كبير من المسؤولين في النادي الأهلي، حيث كانت تمارس الرياضة وهي تستكمل دراستها حتى حصلت على بكالريوس التربية الرياضية.

عقبات على الطريق

لكن في المقابل، واجهت نصرة صعوبات بسبب ممارستها للعبتين في وقت واحد على مدار أكثر من 14 عاما، وهي على يقين أن "الرياضتين تحتاجان مجهودا وتركيزا، وأثناء دراستي كان الأمر صعبا. أصعب شيء كان تعارض توقيت التدريبات والمباريات في اللعبتين، كنت أحاول التوفيق بينهما وبين دراستي، وعندما تخرجت أصبح من السهل أن أكمل مشواري الرياضي".

شاركت نصرة في العديد من البطولات المهمة لكرة اليد مع الأهلي، أبرزها بطولة إفريقيا للأندية الأبطال مرتين، والبطولة العربية 3 مرات، بينما شاركت مع المنتخب الوطني في بطولتي كأس الأمم الإفريقية للكبار والناشئين، أما في كرة القدم فحصلت على 3 بطولات دوري، وشاركت مع منتخب مصر في عدة بطولات قارية.

وكرة اليد هي اللعبة الأقرب لقلب نصرة، لكنها تحاول الاجتهاد في كره القدم أيضا، فهي تحلم بـ"صنع التاريخ. أمامي فرصة للتألق ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكي أصبح أفضل حارسة في القارة إن شاء الله".

وتتمنى نصرة اللعب لريال مدريد في الدوري الإسباني، حيث "طموحي لا يقف عند المشاركات المشرفة سواء في كرة اليد أو القدم. أحلم بالاحتراف الخارجي وأسعى لتحقيق حلمي خصوصا في كرة القدم. ولو تعارض الزواج مع حلمي فالأولوية للأخير".