وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة "حصول مصر على شرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022، وذلك بعد منافسة مع 3 مرشحين آخرين هم إسبانيا وأمريكا والبرازيل".

وقال نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة محمد عبد المطلب، إن "المنافسة كانت قوية، لكن حسمها تطور البنية التحتية في المجال الرياضي بمصر خلال الفترة الماضية، وكذلك فوز الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة السلة هذا العام".

وأوضح عبد المطلب في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) كان حريصا على مشاركة بطل إفريقيا لأول مرة في بطولة العالم للأندية، وكل ذلك دعم كفة مصر في الحصول على شرف التنظيم، خاصة أن الاتحاد الدولي يولي اهتماما كبيرا بقارة إفريقيا".

وقال المسؤول الرياضي: "الاتحاد الدولي كانت له بعض الطلبات فيما يخص تنظيم البطولة، والدولة ممثلة في وزارة الرياضة أكدت الالتزام بتنفيذها. مصر ستعمل على تنظيم يليق بالبطولة وبقارة إفريقيا التي ستحظى بهذا الشرف لأول مرة، ونتمنى التوفيق لفريق الزمالك ممثل مصر والأفارقة بالبطولة".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة السلة أرسل خطابا إلى نظيره المصري، يعلمه فيه باختيار مصر لاستضافة البطولة.

وجاء في بيان رسمي من "فيبا" أنه "من المقرر أن تمثل النسخة المقبلة من كأس (إنتركونتيننتال) علامة فارقة في تاريخ المسابقة التي بدأت قبل 56 عاما، حيث ستقام في فبراير 2022 في القاهرة، ولأول مرة في إفريقيا".

وتنطلق البطولة يوم 11 فبراير من العام المقبل بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر جنوبي القاهرة، وبمشاركة الزمالك وسان بابلو بورغوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأميركي ممثل أميركا الشمالية.

وفي سبتمبر الماضي، زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة السلة مجمع صالات حسن مصطفى المقرر أن يستضيف البطولة، وتفقد الفنادق المرشحة لإقامة الفرق المشاركة وكبار الزوار.