وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إن اللاعب العائد إلى فريقه بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، تعرض لإصابة جديدة مع ويلز ستبعده عن الملاعب على الأقل حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وكانت أنباء الإصابة الجديدة لبيل (32 عاما) وراء غضب قطاع من جماهير ريال مدريد، التي ترى أن الجناح الأعسر يفضل اللعب مع ويلز على حساب فريقه الإسباني.

ووجهت الجماهير "سبابا بذيئا" لجناح توتنهام هوتسبير الإنجليزي سابقا، لحظة خروجه من ملعب التدريب في العاصمة الإسبانية، وفقا لـ"ماركا" التي أوضحت أن بعض الأشياء ألقيت على سيارته أيضا.

وأصيب بيل في 28 أغسطس الماضي خلال مشاركته أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، ثم تعرض لإصابة أخرى في مبارة ويلز أمام بيلاروسيا بتصفيات كأس العالم.

وبينما رأى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن استدعاء بيل للمنتخب أمر جيد للفريق الملكي، فإن المدرب الإيطالي عليه الانتظار حتى يعود اللاعب إلى المباريات بعد نحو شهر من الآن.

وينتهي الرابط بين بيل وريال مدريد الصيف المقبل، ولا يبدو النادي مستعدا لتجديد العقد الذي يكلف خزانته نحو 17 مليون يورو سنويا.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض بيل لإصابات متكررة أبعدته عن الملاعب معظم مباريات ريال مدريد، مما أدى إلى تراجع مستواه بشدة وخروجه من القائمة الأساسية للفريق.