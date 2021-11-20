ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، متساويا مع منافسه إسبانيول في عدد النقاط.

وقال تشافي الذي تولى المسؤولية هذا الشهر خلفا لرونالد كومان إن الفريق يحتاج بشدة لمساندة الجماهير أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح: "أناشد الجماهير الوقوف معنا. لن نستسلم وسنبذل قصارى جهدنا. نطالبكم بمؤازرتنا".

وبوسع ملعب كامب نو استيعاب أكثر من 99 ألف متفرج، لكن برشلونة عانى لجذب الجماهير في خضم النتائج السيئة هذا الموسم، حيث حضر حوالي 37 ألف متفرج مباراته التي انتهت بالتعادل 1-1 مع ألافيس.

وعند سؤاله عما إذا كان متوترا، قال تشافي: "أنا هادئ للغاية. في الحقيقة أنا إيجابي، وسعيد ومتحمس. أنا متحمس لأن أكون فيما أعتبره منزلي. أنا أقل توترا مما كنت عليه عندما كنت لاعب كرة قدم".

وبالنسبة لانضمام داني ألفيش، قال تشافي: "أنا أعرفه جيدا. سيكون داني إضافة للفريق. إنه رجل إيجابي ويحب الفوز، ولديه روح. لقد رأيناه في مبارياته الأخيرة ورأينا أنه كان جيدا من الناحية البدنية. وقد خضع لفحص طبي وكان في حالة جيدة تماما".

وحقق برشلونة فوزا صعبا 1-صفر في آخر مباراة التقى فيها الفريقان في يوليو 2020 وتوقع تشافي اختبارا صعبا أمام منافسه، الذي صعد لدوري الأضواء هذا الموسم.

وأضاف تشافي أن إسبانيول "فريق جيد وقادر على الخروج من أي فترة انتقالية بشكل هجومي وسريع"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن التغلب على فريق كهذا "سيكون أمرا صعبا".