وقالت الصحيفة إن "مناقشة نشطة" جارية في الحكومة، وقيل إن وزيرة الخارجية ليز تروس تؤيد المقاطعة.

وأضافت تايمز أنه في ظل أحد الخيارات، لن يحضر الوزراء البريطانيون دورة الألعاب، غير أن سفير البلاد لدى الصين سيحضرها.

وأفاد التقرير بأن خمسة سياسيين من حزب المحافظين كتبوا إلى جونسون يحثونه على حظر أي تمثيل دبلوماسي بريطاني رسمي في الأولمبياد الشتوي في فبراير.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين.