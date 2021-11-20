وكانت خسارة أوروغواي 3-صفر أمام بوليفيا، الثلاثاء الماضي، الهزيمة الرابعة لها على التوالي، وتركت الفريق في المركز السابع في تصفيات أميركا الجنوبية، متأخرة بنقطة عن كولومبيا التي تشغل حاليا آخر المراكز المؤهلة مباشرة إلى النهائيات في مونديال 2022.

وقال الاتحاد في بيان بموقعه: "نؤكد بشكل قاطع أن هذا القرار لا يتجاهل الإنجازات التي حققها تاباريز مع المنتخب".

وأضاف: "نشيد بكل الإنجازات التي تحققت على مدى 15 عاما الماضية والتي وضعت أوروغواي في صدارة كرة القدم العالمية".

وتابع: "اتخذت اللجنة التنفيذية في الاتحاد هذا القرار الصعب في ظل الظروف الحالية من أجل تحسين الوضع في المستقبل القريب والحصول على النتائج المرجوة".

وتولى تاباريز البالغ عمره 74 عاما مسؤولية المنتخب الوطني لفترة ثانية في 2006، وقاد أوروغواي إلى قبل نهائي كأس العالم 2010 ولقب كأس كوبا أميركا بعدها بعام.

وسبق له تدريب أوروغواي بين 1988 و1990.

ويحل منتخب أوروغواي ضيفا على باراغواي في مباراته التالية في التصفيات في 27 يناير.