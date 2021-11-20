في المباراة الأولى، يدين الأهلي بفوزه الرابع تواليا إلى حمدي فتحي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 67 قبل أن يطرد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

واستغل الأهلي جيدا تعثر شريكه السابق بيراميدز أمام مضيفه المصري 2-2، فانفرد بالصدارة بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند أربع نقاط وتراجع الى المركز الحادي عشر.

وعزز الزمالك موقعه في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، فيما تلقى الإسماعيلي خسارته الرابعة تواليا والأولى بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني خوان براون، خليفة طلعت يوسف المقال، لسوء النتائج، ليبقى في المركز الأخير.