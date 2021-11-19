وعمل كلوب على تجهيز فريقه للعودة للطريق الصحيح، بعد الخسارة أمام وستهام يونايتد في السابع من نوفمبر الجاري، لكن أغلب لاعبيه سافروا لأداء الواجب الوطني مع منتخباتهم.

وتحوم شكوك أيضا بشأن مشاركة العديد من لاعبيه بسبب الإصابة أمام أرسنال، ومن بينهم جوردان هندرسون لاعب منتخب إنجلترا والاسكتلندي آندي روبرتسون، بعد مشاركتهما في تصفيات كأس العالم.

وأشار كلوب إلى أن لاعبيه لم يحصلوا على ما يكفي من الوقت للتعافي منذ الخسارة 2-3 أمام وستهام، التي أنهت مسيرة من 25 مباراة متتالية من دون هزيمة لليفربول في كل المسابقات.

وقال المدرب الألماني للصحفيين، الجمعة: "أكره التوقف الدولي خاصة من ناحية الإصابات".

وأكد كلوب أنه سيترك قرار مشاركة هندرسون وروبرتسون حتى اللحظة الأخيرة، لكنه أشار إلى أن المهاجم ساديو ماني سيكون جاهزا، بينما أجرى البرازيلي فابينيو جلسة استشفاء بعد العودة.

ويعرف كلوب أن الخسارة أمام وستهام وجهت ضربة لمسيرة ليفربول الجيدة، وأن العودة للانتصارات سيشكل تحديا خاصة أمام أرسنال المتألق حاليا، الذي تخلص من بداية سيئة للموسم خسر خلالها في أول 3 مباريات.

ومن وقتها حصد أرسنال 20 نقطة من 24 نقطة ممكنة، ويحتل المركز الخامس متأخرا بنقطتين عن ليفربول.

وقال كلوب: "أرسنال فريق رائع لكننا سنلعب في أنفيلد ويجب أن نستفيد من ذلك. كان من الواضح أن أرسنال لن يستسلم للبداية السيئة للموسم، وأنه سيعود للطريق الصحيح. الطريقة التي صحح بها المسار لم تكن عادية بعد النتائج الرائعة التي حققها مؤخرا".

وأضاف: "إنه فريق جيد لكن الحظ وقف إلى جواره في مباراة أو مباراتين".