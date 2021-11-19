وستجوب الكأس شوارع القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة على حافلة مكشوفة، عندما تحل ضيفة على مصر في واحدة من 5 زيارات داخل القارة، قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون، يناير المقبل.

وتعد مصر احتفالية كبرى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة لاستقبال الكأس، التي تبدأ جولتها من حي المعادي وصولا إلى العاصمة الجديدة، قبل عقد مؤتمر للإعلان عن تفاصيل الزيارة التي تعكس دور مصر في القارة الإفريقية.

وقال صبحي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": " نعمل على استضافة الكأس بالتعاون مع الشركة الراعية للاتحاد الإفريقي وأيضا بعض الجهات الحكومية. نسعى لترك أثر جيد من وراء هذه الزيارة وأن نكون محطة مهمة في زيارة الكأس في العاصمة الإدارية الجديدة".

وعلى مدار عامين، استضافت مصر أكثر من بطولة مهمة سواء قارية أو عالمية، أبرزها كأس الأمم الأفريقية للكبار في يوليو 2019، وكأس الأمم الإفريقية للشباب في نوفمبر من العام ذاته، بالإضافة إلى كأس العالم لكرة اليد في يناير 2021، وأيضا كأس العالم للناشئين لدراجات المضمار في سبتمبر 2021.

ويستكمل الوزير حديثه: "منذ عام 2019 وتحديدا من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بدأنا استخدام كافة الأحداث الرياضية التي تقام في مصر للترويج للبلد. نبحث دائما عن تسويق مزارات مصر. على أرض الواقع مصر أصبحت أرضا خصبه لإقامة الأحداث الرياضية المهمة بما تمتلك من بنية تحتية قوية".

واعتبر أن "العاصمة الإدارية الجديدة صرح كبير واستضافتها للنسخة الأصلية من كأس الأمم الإفريقية سيكون حدثا مهما. منصات التواصل الاجتماعي باتت تحظى باهتمام كبير جدا ويتابعها الملايين، ونعمل على استغلال جماهيرية الحدث في إعطاء رؤية كاملة عما تمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات تؤكد قدرتها على استضافة أي حدث رياضي مهما كانت أهميته".