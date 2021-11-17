وفي حديث لموقع "توك سبورت"، قال إيفرا إن صديقه رونالدو "شخص كريم للغاية ولطيف، إلا أن الناس لا يرون هذه الصفات".

وقال إيفرا مازحا: "لا تتناول الغداء أبدا مع رونالدو، لأنك وقتها ستأكل السلطة والدجاج، ولن تشرب المشروبات الغازية، بل الماء فقط".

وأكد اللاعب الفرنسي حرص رونالدو على التدريب يوميا، وكان يظل على أرض الملعب بعد مغادرة جميع اللاعبين، ويتمرن مرتين أحيانا، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان الطاهي السابق لرونالدو، جورجيو بارون، قد كشف أسرار النظام الغذائي الخاص باللاعب الذي انتقل من يوفنتوس إلى اليونايتد الإنجليزي.

وأشرف الطاهي الشهير على النظام الغذائي لرونالدو طيلة الفترة التي قضاها في إيطاليا، أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس.

وأوضح بارون في حديث لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أن السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن، وإنما في كونها صحية.

وأضاف: "كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني".

وبيّن بارون أن رونالدو كان يفضل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى.

وأشار إلى أن النجم البرتغالي كان يحب المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط، هذا إلى جانب الحبوب الكاملة والسلطات.