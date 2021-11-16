وسلط الشيخ خالد بن محمد، خلال مراسم توقيع الشراكة، على أهمية استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي لتعزيز حضورها على المشهد الرياضي الدولي، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية وتبني نمط حياة صحي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزا هاماً للفعاليات الرياضية العالمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الثلاثاء.

وبموجب هذه الشراكة، تستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين قبل الموسم خلال شهر أكتوبر 2022، كما تشمل الشراكة تجارب تفاعلية بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين ودوري الناشئين لكرة السلة، المعروف اختصارا بـ"جونيور إن بي إيه"، لصالح اللاعبين واللاعبات في مدارس الإمارات، بالإضافة إلى عيادات اللياقة البدنية "إن بي إيه فيت" للتوعية بأهمية الصحة واللياقة، كما تستضيف أبوظبي دوري الألعاب الإلكترونية NBA 2K.

جدير بالذكر أن مبادرة "زوروا أبوظبي"، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أصبحت الشريك الرسمي والوجهة للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في الصين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.