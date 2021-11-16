وتأهلت الدنمرك بالفعل إلى نهائيات العام المقبل عبر تصدر المجموعة بعد تحقيق تسعة انتصارات متتالية. وضمنت النتيجة احتلال اسكتلندا المركز الثاني والتأهل لخوض الملحق الأوروبي.

وكان صاحب الأرض بحاجة للفوز اليوم للانضمام إلى ستة منتخبات مصنفة تملك أفضلية خوض الملحق، الذي يضم 12 منتخبا، على أرضه في مارس المقبل.

وافتقدت الدنمرك العديد من اللاعبين الذين ساهموا في بلوغ الفريق قبل نهائي بطولة أوروبا 2020 في يوليو الماضي، لكن الحارس كاسبر شمايكل تصدى بشكل رائع لمحاولة من تشي آدمز حيث بدأ فريق المدرب ستيف كلارك المباراة بقوة.

وتقدمت اسكتلندا في الدقيقة 35 عندما حول ليام كوبر الركلة الركنية الثامنة لفريقه في الشوط الأول بضربة رأس للخلف تابعها زميله المدافع جون سوتار بضربة رأس أخرى في المرمى.

وبدت الدنمرك شبحا للفريق الذي شق طريقه في التصفيات بدون خسارة لكن تحسن الأداء في الشوط الثاني.

ووضع الضيوف دفاع اسكتلندا تحت ضغط هائل لفترات طويلة، لكن صاحب الأرض تماسك.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها واستمرار محاولات الدنمرك لإدراك التعادل، سجل آدمز هدف الفوز بتسديدة رائعة بعيدة عن متناول شمايكل.