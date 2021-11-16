وكانت إنجلترا بحاجة لنقطة واحدة أمام المنتخب المصنف 210 عالميا والأقل تصنيفا في العالم لتتصدر المجموعة التاسعة، لذلك كان السؤال يتركز على عدد الأهداف التي سيسجلها الفريق الزائر للاحتفال بهذه المناسبة.

وتألق كين، عقب تسجيله ثلاثة أهداف في الفوز 5-صفر على ألبانيا يوم الجمعة الماضي، وسجل أربعة اخرى في الشوط الأول بينها ركلتا جزاء ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 48 هدفا ويشارك المركز الثالث في صدارة هدافي إنجلترا عبر التاريخ مع جاري لينكر.

وافتتح هاري مجواير الأهداف بضربة رأس بعد ست دقائق من البداية وأحرز فيليبو فابري هدفا بالخطأ في مرماه قبل أن يجعل كين النتيجة 6-صفر قبل نهاية الشوط الأول.

واحتفل إميل سميث رو بأول مباراة له من البداية مع إنجلترا عندما سجل الهدف السابع، وحتى بعد استبدال كين استمر عقاب سان مارينو بطرد دانتي روسي بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وسجل باقي الأهداف العشرة تايرون مينجس والبديل تامي أبراهام وباكايو ساكا في مباراة من طرف واحد بشكل تام.