ودخل "لا روخا" اللقاء الحاسم ضمن منافسه الوحيد على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة، وهو في الصدارة بفارق نقطة عن المنتخب الاسكندنافي، بعدما استغل سقوط الأخير في الجولة الماضية أمام جورجيا صفر-2.

ونجح الإسبان في البقاء أمام زلاتان إبراهيموفيتش ورفاقه بفوزهم الرابع تواليا، منذ الخسارة أمام السويد 1-2 في الجولة الرابعة، موسعين الفارق الى 4 نقاط بفضل هدف البديل ألفارو موراتا في الدقيقة 86.

وللمرة الثانية تواليا، سيضطر المنتخب السويدي الى خوض الملحق على أمل تكرار سيناريو مونديال 2018، حين بلغ النهائيات بعدما أقصى العملاق الإيطالي، مبعدا الأخير عن النهائيات لأول مرة منذ 60 عاما وتحديدا منذ 1958.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافا للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على 3 مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها 4 منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (3 منتخبات).