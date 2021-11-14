وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إن النادي والمنتخب "توصلا إلى اتفاق"، بعد مناقشات بين المدير الفني للأرجنتين ليونيل سكالوني وإدارة سان جرمان، من دون الكشف عن تفاصيله.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى بند في عقد ميسي (34 عاما) مع باريس سان جرمان، يتيح له إعطاء الأولوية للمباريات الدولية مع "راقصي التانغو" على حساب لقاءات فريقه الفرنسي.

وكان ميسي محل خلاف بين ناديه ومنتخب بلاده مؤخرا، بعد أن غاب عن سان جرمان في آخر لقاءين بداعي الإصابة، ثم انضم مباشرة إلى منتخب الأرجنتين.

وأبدى المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو استياءه بشكل مباشر من الأمر، متسائلا عن صحة قرار استدعاء ميسي لمنتخب الأرجنتين في مباراتين بتصفيات كأس العالم أمام أوروغواي والبرازيل، رغم إصابته.

ولم يبدأ ميسي لقاء أوروغواي أساسيا، وهي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي يبدأ فيها مباراة دولية على مقاعد البدلاء، وأقحمه سكالوني في الدقيقة 76 من المباراة.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قررنا ألا يلعب لأنه جاء من فترة عدم نشاط. مع الشوط الثاني، كنا بحاجة إليه لنحقق قفزة قبل لقاء البرازيل" المقرر الثلاثاء.