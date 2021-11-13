وعقب توليه منصبه الجديد، أعلن تشافي وفق تقارير إعلامية إسبانية، أنه سيسعى لفرض النظام في برشلونة، وهو ما طبقه على أرض الواقع بعدما فرض غرامة على الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، لتأخره عن التدريب يوم الجمعة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن شبكة "إي إس بي إن"، فقد فرضت على ديمبيلي غرامة (لم يتم الكشف عن قيمتها)، لتأخره 3 دقائق عن تدريبات برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مدرب السد القطري السابق، فرض قواعد صارمة على لاعبي برشلونة، إذ منع جيرارد بيكيه من الظهور في برنامج تلفزيوني شهير بعد أيام قليلة من وصول تشافي.

وأقال برشلونة رونالد كومان بعد هزيمة الفريق الكتالوني صفر-1 أمام رايو فايكانو في الدوري الشهر الماضي، والتي كانت رابع هزيمة للفريق في 6 مباريات بجميع المنافسات.

وكان تشافي قد انضم للسد كلاعب في 2015 بعد أن أمضى 17 عاما حافلة بالنجاحات في صفوف برشلونة، ثم تولى تدريب الفريق القطري بعد اعتزاله اللعب في 2019.

وفي أبريل الماضي، قاد تشافي السد للفوز بلقب الدوري المحلي من دون هزيمة.

ورفض اللاعب السابق فرصة لتولي تدريب برشلونة في يناير 2020 بعد إقالة إرنستو فالفيردي، لكن التوقعات التي ربطته بقيادة الجهاز الفني الكتالوني استمرت حتى بعد تولي كومان المهمة في أعقاب رحيل كيكي سيتين، أغسطس 2020.