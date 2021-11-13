وجاء ترتيب مصر في المقدمة برصيد 11 نقطة، فيما جاء رصيد منتخب الجابون برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، وثالثا منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، وأخيرا منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط.

وبهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون والمقرر لها الثلاثاء المقبل.