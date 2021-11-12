وتلقى ماني ضربة قوية في الجهة القريبة من أضلاعه ووركه لدى احتكاكه مع مدافع توغولي، فخرج من الملعب في الدقيقة 28 وحل بدلا منه مهاجم فياريال الإسباني بولاي ديا، في تصفيات ضمنت السنغال تأهلها إلى الدور النهائي الحاسم.

وكشف مسؤول سنغالي لوكالة فرانس برس بأن ماني سيلتحق الجمعة بفريقه ليفربول الذي يواجه أرسنال في لقاء قمة في 20 نوفمبر الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه بعد المباراة إنه أخرج مانيه على سبيل الاحتياط "نعم، خروج ماني أخلّ بتوازننا. هو لاعب هام. أرحناه على سبيل الاحتراز ولا يوجد أي خطورة".

ولم تعرف مدى خطورة إصابة ماني لكن في حال ابتعاده عن الملاعب لفترة، ستكون ضربة قوية لليفربول الذي يغيب عنه مهاجمه الأخر البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويتألق ماني بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 6 أهداف في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجّل هدفين في دوري أبطال أوروبا في مرمى بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.