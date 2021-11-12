فبعد صافرة نهاية المباراة، التي جرت على ملعب "أفيفا"، اقتربت مشجعة مراهقة، من مهاجم مانشستر يونايتد بعد أن وجدت طريقها إلى أرض الملعب.

بينما بدا أن رجال الأمن جاهزون لإبعادها، تدخل رونالدو وعانق المشجعة الصغيرة قبل أن يمنحها قميصه وسط هتافات حول ملعب "أفيفا" في العاصمة الأيرلندية.

في وقت سابق من المباراة نفسها، اضطر النجم البرتغالي، البالغ من العمر 36 عاما، لمراوغة متسلل آخر نجح في الهرب من أعين رجال الأمن وغزو ملعب أفيفا، واقترب من المهاجم المخضرم.

غير أن طاقم الاستاد نجح في سحبه من أرض الملعب في النهاية.

وعانى رونالدو أمسية هادئة في مباراة يوم الخميس في تصفيات كأس العالم في العاصمة الأيرلندية، حيث أبعد الحارس جافين بازونو محاولته المتأخرة لتحقيق الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

كما تلقى المدافع المخضرم بيبي بطاقة حمراء في وقت متأخر.

وتشترك البرتغال في صدارة مجموعتها في التصفيات وستتأهل لكأس العالم 2022 إذا تجنبت الهزيمة أمام صربيا في لشبونة يوم الأحد.

وتحتاج أيرلندا، التي عانت من بداية مخيبة للآمال في تصفياتها، للفوز خارج أرضها أمام لوكسمبورغ في نفس اليوم لتحتل المركز الثالث.