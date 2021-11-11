وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "أستون فيلا سعيد بالإعلان عن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا جديدًا للفريق. قاد غلاسكو رينجرز إلى لقب الدوري الاسكتلندي الموسم الماضي منهيًا البطولة من دون أي خسارة".

وكان أستون فيلا أقال دين، الأحد، بعد النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الممتاز بعد 7 هزائم، تعادل و3 انتصارات.

وقاد جيرارد (41 عاما)، الذي لعب أكثر من 700 مباراة مع ليفربول بين 1998 و2015 وتوج بتسعة ألقاب في أنفيلد، رينجرز لتحقيق لقب الدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي لأول مرة منذ 2011 وبدون أي هزيمة.

وقال جيرارد في بيان: "أستون فيلا ناد ثري بتاريخه ومكانته في الكرة الإنجليزية وأنا فخور للغاية بأن أكون مدربه الجديد".

وأضاف: "أود التعبير عن امتناني الشديد لكل شخص مرتبط بغلاسكو رينجرز لمنحي هذه الفرصة لتدريب فريق أيقوني".

وتابع: "مساعدة هذا النادي في تحطيم الرقم القياسي والفوز باللقب 55 في الدوري ستبقى ذكرى مميزة في قلبي وأتمنى التوفيق في المستقبل للاعبين والطاقم والمشجعين".