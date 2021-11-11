ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن ليفربول يخطط للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، كي يكون بديلا لمحمد صلاح.

وينتهي عقد ديمبلي مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع ليفربول، الحصول على توقيعه مجانا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول اتصل بالفعل بممثلي ديمبلي، وأبلغهم بأن "الريدز" مهتم بالحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يخطط لخفض الراتب الثابت لديمبلي في العقد الجديد، بسبب كثرة إصابات اللاعب، وربط الأموال التي سيحصل عليها بعدد مشاركاته في المباريات.

وينتهي عقد النجم المصري (29 عاما) في صيف 2023، وما يزال مستقبله مع الفريق الإنجليزي غير مؤكد، في ظل حديث وسائل الإعلام عن اشتراطه الحصول على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويقول أنصار ليفربول إن صلاح يستحق راتبا جديدا ومغريا، وحثوا ملاك النادي، وتحديدا جون هنري مالك شركة (FSG) على الموافقة على الشروط الجديدة.

وعبر عشاق ليفربول عن هذه المطالب في أغنية جديدة، يقولون فيها: "المصري الرائع هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي".

وتتابع الأغنية: "جون هنري اعطه ما يستحق.. مو صلاح هو الأفضل على وجه الأرض".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يغني فيها جمهور ليفربول لمحمد صلاح، حيث ظهرت العديد من الأغاني في موسمه الأول مع الفريق، الذي سجل فيه 44 هدفا في جميع البطولات.