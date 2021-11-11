ويسعى الأخضر السعودي لكسر عقدته التاريخية أمام منتخب أستراليا خلال مواجهة، الخميس، إذ تخبرنا المواجهات التاريخية بين البلدين أن السعوديين لم يحققوا سوى فوزًا وحيدًا أمام الـ "سوكروز".

لغة الأرقام

والتقى المنتخب السعودي تاريخيًا أمام منافسه الأسترالي في 8 مناسبات حقق الأخير 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد لـ "الأخضر"، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بين المنتخبين.

وتمكن لاعبو المنتخب الأسترالي من تسجيل 18 هدفًا في شباك المنتخب السعودي الذي سجل 10 أهداف فقط خلال 8 مباريات تاريخية جمعت البلدين قبل مواجهة، الخميس، التي سيحتضنها ملعب "كومبانك" في سيدني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

العقدة التاريخية

وفي هذا الشأن يتحدث الإعلامي السعودي عاطف الأحمدي لـ"سكاي نيوز عربية" معلقًا: "المنتخب السعودي لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا أمام أستراليا، ولكن أرى أن تلك النتائج ستكون دافع معنوي كبير لهم من أجل كسر العقدة التاريخية".

وتابع: "المنتخب الأسترالي ليس بقوة النسخ الأخيرة له في التصفيات الآسيوية هناك هبوط في المستوى واضح بسبب تأثير جائحة كورونا وظهر هذا الأمر واضحا خلال خسارتهم أمام اليابان".

نتائج مميزة

وعن نتائج المنتخب السعودي في المجموعة الثانية يعلق الأحمدي: "المنتخب السعودي يقدم واحدة من أفضل مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، نحن نتحدث عن 4 مواجهات حقق خلالهم الفريق العلامة الكاملة".

ويكمل الإعلامي السعودي حديثه عن المواجهة المرتقبة أمام أستراليا: "أعتقد أن مباراة أستراليا من أصعب المواجهات للمنتخب السعودي، وستكون نقطة تحول في طريق المنتخب للوصول إلى كأس العالم. المنتخب الأسترالي هو المنافس المباشر للمنتخب السعودي لذا فإن تحقيق نتيجة إيجابية أمامه في سيدني ستبعد المنتخب بعيدا في صراع المنافسة وتجعل عملية الوصول إلى المونديال بيد الخُضر".

ويسترسل: "المنتخب الأسترالي منتخب قوي، هناك دوافع كبيرة للفريق لتحقيق الفوز منها الحضور الجماهيري، وأيضا البنيان الجسدي للاعبيه، ولكن رينارد مدرب قوي يدرك كيف يدير المباريات بشكل تكتيكي جيد ولديه بدائل جيدة".

طريق المونديال

وبشأن حلم السعوديين في التأهل لنهائيات كأس العالم يستطرد عاطف الأحمدي: "المنتخب السعودي تمكن من تحقيق الفوز على أهم فريقين في المجموعة وهما المنتخبين الياباني والصيني، وأعتقد أن المدرب الفرنسي لديه "خلطة" جيدة من اللاعبين وسيفاجئ أستراليا، وبعدها لديه مباراة الإياب أمام نفس المنتخب".

ويتابع: "المنتخب السعودي في الدور الثاني سيلعب مواجهتين فقط على أرضه أمام أستراليا وعمان، ومن ثم سيخوض 3 مباريات في غاية الأهمية أمام فيتنام ومع الصين واليابان، لذا لا بد أن يحصل المنتخب السعودي على أكبر عدد من النقاط أمام أستراليا وفيتنام لتحقيق حلم السعوديين بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم".

ويختتم الأحمدي حديثه بالقول: "العمل الجبار التي تقوم به وزارة الرياضة السعودية لدعم الأندية ورفع القيمة التسويقية والفنية للدوري السعودي أثر بشكل كبير على اللاعب السعودي وأصبح مجهزا لتقديم مستويات عالية مع المنتخب، وهذا سيصب في مصلحة المنتخب للوصول إلى كأس العالم".

يذكر أن منتخب السعودية يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس كأس العالم القادم برصيد 12 نقاط، فيما يليه منتخب أستراليا في المرتبة الثانية بفارق ثلاثة نقاط عن "الأخضر".