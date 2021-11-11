وخاض ميسي حتى الآن 8 مباريات مع الفريق، لكن راموس لم يظهر بعد بسبب معاناته من الإصابات.

وترك النجمان الأرجنتيني والإسباني برشلونة وريال مدريد الصيف الماضي على الترتيب، للانضمام إلى باريس سان جرمان، بعد سنوات من الخصومة والندية التي تصل أحيانا إلى درجة العداء في "الليغا".

ومع بوادر تحسن العلاقة بين ميسي وراموس بعد أن أصبحا زميلين، يبدو أن اللاعبين لم يطورا بعد علاقة وثيقة، حسب تقرير "ليكيب".

وأوضح المصدر أن "راموس ترك منذ قدومه انطباعا جيدا، كما أن لديه علاقة رائعة مع العديد من زملائه الجدد، لكن عندما يتعلق الأمر بعلاقته مع ليو فهي ودية فقط".

وتابع: "يبدو أن راموس وميسي ليسا صديقين حميمين، ويعتقد أن هذا يرجع بالأساس إلى المنافسة الشرسة التي كانت بينهما في الليغا".

وقال مصدر لصحيفة "ليكيب" حين سئل عن العلاقة بين اللاعبين: "لا يمكنك محو 10 سنوات من مباريات الكلاسيكو بهذه السهولة".

في المقابل، كان النجم الأرجنتيني أكثر قربا من مواطنيه أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، وكذلك نيمار زميله السابق في برشلونة الإسباني.