وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تشافي يبدو أنه "جدي" في مسألة الانضباط، حيث أنه وبعد أيام قليلة من توليه منصبه الجديد، قرر تشافي منع جيرارد بيكيه من الظهور في برنامج تلفزيوني شهير، كان من المقرر عرضه الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي ألغى ظهور بيكيه في "El Hormiguero"، وهو برنامج تلفزيوني معروف بأسلوبه الفكاهي، حيث يدعو الضيوف للمشاركة في عدد من الألعاب والتحديات.

ويعتبر بيكيه صديقا مقربا وزميلا سابقا لتشافي في الفريق الكتالوني.

إلا أن تشافي شدد، خلال حديثه للصحفيين، الاثنين، على أنه سيكون "صارما مع زملائه السابقين.. والأمر نفسه سينطبق على زملائه الجدد".

ومن المعروف أن مدافع "البارسا" يظهر كثيرا في البرامج التلفزيونية. وكان قد شارك في "El Hormiguero" في أكتوبر 2019.