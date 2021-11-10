وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرت الأربعاء، قال لو غريت إن "أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشامب وحده".

واستبعد نجم ريال مدريد الإسباني من منتحب "الديوك" قرابة 5 سنوات، بسبب اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، قبل استدعائه في مايو الماضي إلى المنتخب.

وسيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

قال لو غريت: "سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه. الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة".

ومن المتوقع أن يشارك بنزيمة مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس، السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وطالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الماضي بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيمة، فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.