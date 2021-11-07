وسجل حارس ليفربول أليسون بيكر، الهدف الأول في شباكه بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، فيما أحرز الهداف الثاني لويست هام بابلو فورنالس في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 74، أحرز كورت زوما الهدف الثالث ليمنح ويست هام الفوز.

أما لجهة ليفربول، فقد أحرز ترنت ألكساندر أرنولد الهدف الأول في الدقيقة 41، وكان الهدف الثاني بقدمي ديفوك أوريجي في الدقيقة 83.

وتقدم وست هام للمركز الثالث برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانين، بينما تراجع ليفربول للمركز الرابع برصيد 22 نقطة.