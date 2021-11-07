ووفق الصحيفة البريطانية فإن محمد صلاح يبدأ نهاره بتناول خبز "البراتا" إلى جانب كوب من الحليب.

وإن كان الدولي المصري لا يزال يشعر بالجوع، فإنه يأكل بعض الفاكهة قبل وجبة الغداء.

وأشارت الـ"ميرور" إلى أن صلاح يحب تناول العدس والخضراوات والدجاج والزبادي.

وعن أهمية التغذية بالنسبة للرياضيين، كان صلاح قد أشار في حديث لشبكة "سي إن إن" إلى أن: "التغذية مهمة للغاية، إنها عنصر أساسي بالنسبة للاعبي الكرة".

وأضاف: "قال لي أخصائي التغذية إنه بسبب عدم وجود أي دهون في جسدي، فيمكنني أن آكل ما أريد، هذا إلى جانب عدم تناولي للكحوليات".

وبالنسبة لوجبة العشاء، يأكل صلاح الحساء والسلطة وبعض الخضراوات إلى جانب كوب من الحليب.

ويعد "الكشري" الطبق المفضل لصلاح، حيث يحرص على تناوله عند عودته إلى مصر.

وإلى جانب النظام الغذائي الصارم، يتمرن صلاح إلى جانب التدريبات في "الريدز" على رفع الأثقال والسباحة.