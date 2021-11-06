وانتظر "أبناء كازابلانكا" إلى غاية الدقيقة 78 ليفتتح الوداد النتيجة بهدف سجله اللاعب صلاح الدين بن يشو، وبعدها بدقيقة واحدة فقط، عدّل لاعب الرجاء، مروان الهدهودي، النتيجة بضربة رأسية.

وبذلك، رفع الوداد الرياضي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة البطولة الاحترافية، فيما بات رصيد الفريق الرجاوي 21 نقطة في الوصافة، ليبقى الفارق بين الطرفين خمس نقاط.

يشار إلى أن ديربي الرجاء والوداد، الذي احتضنه ملعب محمد الخامس الشهير، شهد غياب جماهير الفريقين بسبب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.