وبدأ سيتي المباراة بشكل رائع حين تقدم بعد سبع دقائق بهدف عكسي لمدافع يونايتد إيريك بايي بالخطأ في مرماه، عندما حول تمريرة عرضية من جواو كانسيلو إلى شباك فريقه.

واعتمد يونايتد، الذي كان دفاعه مهزوزا رغم الاعتماد على ثلاثة مدافعين في الخلف، على حارسه ديفيد دي خيا للبقاء في المباراة، حيث تصدى الحارس الإسباني لسلسلة من الفرص.

لكن قبل نهاية الشوط الأول، استفاد فريق المدرب بيب غوارديولا من أخطاء دفاع أصحاب الأرض المتكررة، عندما سمح لوك شو لتمريرة عرضية من كانسيلو للوصول إلى برناردو سيلفا على القائم البعيد ليضع الكرة في شباك دي خيا.

ولم يحقق فريق المدرب أولي جونار سولشار أي انتصار في آخر أربع مباريات على أرضه وخسر ثلاث منها.

ويحتل سيتي المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر، الذي يستضيف بيرنلي في وقت لاحق اليوم.